Wetenschap onthult waarom langdurige vriendschap tussen vrouw en man moeilijk is

Voor je het gaat denken, nee het heeft niets met seks te maken. Maar wel alles met het feit dat vrouwen en mannen anders naar vriendschap kijken. Professor Robin Dunbar van de universiteit van Oxford ontdekte het toevallig toen hij onderzoek deed naar hoe vriendschappen veranderen eenmaal jongeren de overstap maken van de middelbare school naar het hoger onderwijs.

Volgens Dunbar zien vrouwen hun vriendinnen als iets tussen zussen en soulmates, terwijl mannen vriendschap eerder zien als iets dat hen goed uitkomt. Dat ontdekte hij toen hij onderzoek deed naar hoe vriendschapkringen van jongeren veranderen nadat ze aan de universiteit gaan studeren.

"Wat bepaalde of de vriendschappen bij meisjes overleefden, was hoeveel moeite ze deden om met elkaar te praten", vertelt hij. "Praten had absoluut geen effect op de relaties van jongens. Wat hun vriendschap in stand houdt, is samen dingen doen."

En er waren nog duidelijke verschillen tussen beide geslachten. "De vrouwen hadden overduidelijk meer intense en dichte vriendschappen. Mannen hebben daar de neiging niet toe en hebben vaak een groep van ongeveer vier vrienden waar ze mee naar de voetbal of op café gaan. Bij mannen is het uit het oog, uit het hart."

Als je in een nieuwe levensfase terechtkomt, kost het vaak meer moeite om elkaar nog te blijven zien. Dat je daarom soms plots niets meer hoort van je vroegere beste vriend heeft dus gewoon te maken met het feit dat mannen en vrouwen vriendschap anders bekijken, meent Dunbar.