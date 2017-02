Duiven en roeken niet langer welkom in centrum Maaseik

Maaseik -

Maaseik is de duiven en roeken beu in het centrum. De vogels zorgen voor overlast. Voor het bestrijden van de duif is een budget vrijgemaakt. Maar aangezien de roek beschermd is, onderzoekt de stad daarvoor andere mogelijkheden. “Er zijn firma’s die werken met lokvogels. We gaan na of we bij hen een oplossing kunnen vinden”, zegt burgemeester Jan Creemers (CD&V).