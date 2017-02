Vuilniszakken binnenkort ook toegelaten op containerpark

Hasselt - OVAM werkt aan een regeling om restafval en gft (groente-, fruit- en tuinafval) voortaan toe te laten in recyclageparken. Dat is vooral goed nieuws voor mensen in appartementen die ’s zomers twee weken met stinkende vuilniszakken zitten. In Hasselt mogen inwoners hun vuilniszakken al jarenlang naar het containerpark brengen, maar dat is voorlopig dus illegaal.

Het nieuwe Vlaamse Afvalstoffenplan opent de mogelijkheid voor gemeenten of intercommunales om restafval en gft in te zamelen op hun recyclageparken. Limburg.net, dat meer dan de helft van de Limburgse containerparken uitbaat, hoopt er deze zomer al mee te kunnen starten. Maar OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, verwacht dat het nog iets langer zal duren. “We moeten eerst de voorwaarden van Vlarem nog aanpassen en de gemeenten of intercommunale moeten dan hun milieuvergunningen veranderen. Wellicht zal het eerder 2018 zijn”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.

Ongedierte

Het inzamelen van restafval is tot nu verboden wegens mogelijke geurhinder en overlast van ongedierte zoals ratten. Ook de afvoer van het stinkende goedje kon in het verleden niet altijd gewaarborgd worden. “Vandaag is die afvoer wel voldoende gegarandeerd”, zegt Verheyen. “Op voorwaarde dat gemeenten de nodige maatregelen treffen, krijgen zij binnenkort de mogelijkheid om restafval en gft in te zamelen in recyclageparken. We willen het de mensen makkelijker maken om hun afval te sorteren. Bovendien zijn gemeenten niet langer verplicht om een tweewekelijkse ophaling te doen. Maar dan moeten er in de betrokken wijken wel brengsystemen zijn waar de mensen al hun afval kwijt kunnen.”

Feestje

Limburg.net wil er alles aan doen om dit nog voor deze zomer mogelijk te maken. De inwoners van de aangesloten gemeenten zullen dan zelf hun bordeauxkleurige huisvuilzak naar het recyclagepark kunnen brengen.

“In gemeenten waar met huisvuilcontainers wordt gewerkt, is de nood niet zo groot om met restafval naar het recyclagepark te rijden. Mensen met containers die dit toch willen, zullen we wellicht per kilogram laten betalen”, zegt Kris Somers van Limburg.net.

Volgens de afvalintercommunale is de inzameling van restafval in containerparken niet alleen in de zomer interessant. “Soms kan het in mei warmer zijn dan in juli. Bovendien kunnen mensen na een feestje ook met veel afval zitten. Daarom zullen we de nieuwe regeling het hele jaar door invoeren.”

Hasselt in overtreding

Er zijn blijkbaar gemeenten die het bestaande verbod op de inzameling van restafval in hun recyclageparken aan hun laars lappen. Een voorbeeld daarvan is Hasselt.

Bij OVAM heeft men hier echter geen weet van. “En als we er weet van krijgen, zullen we die gemeenten aanspreken. Want ze zijn in overtreding”, zegt woordvoerder Verheyen.



In Hasselt staat al jarenlang een grote container waarin de inwoners hun vuilniszakken kunnen gooien. “Die container staat in ons overslagstation in de Crutzenstraat en de inwoners mogen daar gratis hun huisvuilzakken van Limburg.net deponeren”, bevestigt schepen Michel Froidmont. “Mag dat niet? We hebben daar nooit een opmerking over gekregen. De mensen moeten al zoveel moeite doen om hun vuilzakken in de auto te zetten en naar het containerpark te rijden.”



Hasselt baat zijn containerparken nog zelf uit tot 2018. “We gaan stapvoets naar een overname door Limburg.net, maar die beslissing is nog niet genomen”, aldus nog schepen Froidmont.