Hierdoor werd deel Limburg gisteren opgeschrikt door luide knal

Gistermiddag was van Hasselt tot Bilzen een luide knal te horen. Ramen trilden en gebouwen daverden op hun grondvesten. Meteen aanleiding tot vele ongeruste berichten op Facebook. Toch was er niks ergs aan de hand. Een F-16 had de geluidsbarrière doorbroken. Het ging om twee supersone vluchten, dan vliegen F-16’s sneller dan het geluid. De luide knal die je hoort is de schokgolf die gepaard gaat met het doorbreken van de geluidsmuur.