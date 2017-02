Inbrekers slaan op brute wijze toe in basisschooltje: hele som geld weg

Lommel - In basisschool Sint-Jan in Kerkhoven is op brute wijze ingebroken. De dieven gingen aan de haal met de kluis, waarin ruim 2.000 euro zat. Volgens de politie is er geen verband met de inbraken van vorige week in een basisschool in Barrier. Die daders zijn ondertussen gevat.

“Dinsdagmorgen hebben we de diefstal ontdekt”, vertelt directrice Evy Stans. “Het glas van de buitendeur was helemaal stukgeslagen, net zoals dat van de binnendeur naar het secretariaat. De glasscherven lagen verspreid over de grond. Ook heel wat kinderen waren natuurlijk onder de indruk van dit zicht.”

Eenmaal binnen gingen de indringers snel te werk. “Zonder ook maar iets overhoop te halen hebben ze blijkbaar onmiddellijk de volledige kluis meegenomen. Het ging om een klein exemplaar met daarin toch een hele som geld. We schatten rond de 2.000 euro. Hierin zat onder meer de opbrengst van de kienavond, een wafelverkoop, geld dat wordt gebruikt voor dagelijkse werking. Zo’n kluis is wel heel zwaar en neem je niet zomaar in je eentje mee. Op het zicht is niet te achterhalen welk traject ze hebben gevolgd om het terrein binnen te dringen. Nergens rond de school is het hekwerk beschadigd. Rond 23.00 uur maandagavond heeft een buurtbewoonster het alarm horen afgaan. Mogelijk is het toen gebeurd. Fladderende vogels hebben al een paar keer voor vals alarm gezorgd. Dus gingen we er niet meteen van uit dat het deze keer anders was. Onterecht, zo bleek.”

De politie kwam ter plaatse. Vorige week werd tijdens een reeks van drie inbraken in een basisschool op het Lommelse Barrier ook een kluis gestolen. De politie benadrukt dat de daders hiervan gevat zijn en dat er geen verband is met deze diefstal.

Wie tips heeft over deze inbraak, neemt contact op met de Lommelse politie via 011/39.98.99.