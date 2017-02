VIDEO. Hasseltse 15-jarige voor lens van Franse celebrityfotograaf

Hasselt - “Beste François Berthier, ik ben Lisa-Lauryn Pesiri, een 15-jarige uit Hasselt die haar eerste stappen als model wil zetten. Kan u mij daarbij helpen?” Het was een eenvoudig berichtje via Facebook dat Lisa-Lauryn, samen met enkele foto’s, naar de Franse topfotograaf stuurde. Niet veel later stond ze voor zijn lens, een plek die normaal voorbehouden is voor wereldsterren als Leonardo DiCaprio en Scarlett Johansson. “Toen ik al die grootheden aan de muur in zijn studio zag, kon ik wel door de grond zakken.”

Robert De Niro, George Clooney, Steven Spielberg, Julia Roberts, Lady Gaga... Het lijstje met sterren die de Franse topfotograaf François Berthier al portretteerde, is even indrukwekkend als eindeloos. Sinds kort prijkt daar ook Lisa-Lauryn Pesiri tussen, als enige Belgische. “Het is al heel lang mijn droom om model te worden”, zegt de Hasseltse van amper vijftien jaar oud. “Ik nam wel al veel foto’s, die ik deelde via Instagram, maar verder dan dat ging mijn ervaring eigenlijk niet. Daarom besloot ik een aantal fotografen te contacteren.”

