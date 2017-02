Politie zoekt verdachte woninginbraak op Kerstdag in Sint-Truiden

Vierdejaars Sint-Jan Berchmansinstituut steunen leeftijdsgenoten weeshuis OSJOSMA in Haïti

Ingestuurd door De leerlingen van het vierde jaar SWT werken in de loop van het eerste trimester aan een geïntegreerd project. Het thema werd aangekaart via een presentatie over een weeshuis in Haïti met in het verha... Lees verder