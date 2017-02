In de nacht van maandag op dinsdag zijn op de Middellandse Zee ongeveer 630 migranten gered voor de Libische kust. Dat meldt de Italiaanse kustwacht dinsdag. Het ging om twee aparte operaties, waarbij migranten van een grote sloep en een rubberboot werden gered.

Eerder op dinsdag meldde de Libische Rode Halve Maan al dat in Zawiya, een stad in het westen van Libië, 74 mensen dood waren aangespoeld. Het gaat om migranten die op weg waren naar Europa en van wie de boot was gekapseisd.