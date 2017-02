Zutendaal / Maasmechelen - Op de Weg naar Zutendaal is dinsdagavond een ongeval gebeurd. Een wagen botste tegen een elecktriciteitspaal. Om veiligheidsredenen is de weg tussen Zutendaal en Maasmechelen afgesloten.

Over de omstandigheden waarin het ongeval gebeurde, is weinig bekend. Er werd iemand naar het ziekenhuis afgevoerd, of het om ernstige verwondingen gaat is niet geweten.