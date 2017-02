Kevin en Cindy gekroond tot Optima-prinsenpaar

Bree - Vorige zondag was het weer zo ver. In de Sporthal van Bree die baadde in een carnavaleske sfeer mochten meer dan honderd gasten met een handicap uit Bree en de omliggende gemeenten weer eens uit de bol gaan. Het was een lust voor het oog hoe deze gasten met mooie carnavalsoutfit of hoed afgezakt waren naar dit jaarlijks topevenement. Samen met de bevriende carnavalsverenigingen uit Bree en omgeving en het talrijk opgekomen publiek werd dit een echt carnavalshoogfeest.

De plaatselijke Vleegenband bracht de Optimagasten en de aanwezige prinsen en prinsessen naar het podium. Optima zette meteen de toon met ‘Feestmuts’ van Snollebolleke. De dames van de Stoepluipers brachten een nummer van K3. En Ivo en Thei zongen de carnavalsliedjes met een Maaslandse tongval. Nicky en Bieke kregen een enthousiast en dansend publiek van verklede gasten op de been. Iedereen deed dapper mee, want er waren ook prijzen te winnen. De Optimagasten brachten nog het Rieu-orkest ten tonele en op het liedje ‘Sofia’ van Alvaro Soler werd een mooi dansje gebracht.

Corrie Smeets was de presentator van dienst ter vervanging van Tony Cober die nog herstellende was van zijn heelkundige ingreep.

Halfweg de zitting werd het toch tijd om de nieuwe prins en prinses te kiezen. Maar… nog nooit in de geschiedenis van de Optimazittingen meegemaakt: prinses Cindy van 2016 was niet komen opdagen en ook niet te bereiken en deze moest haar kledij doorgeven aan de nieuwe prinses! Uiteindelijk werd de verkiezing dan toch ingezet en burgemeester Liesbeth Van der Auwera kroonde de gloednieuwe en enthousiaste Prins Kevin en Prinses Cindy 2 tot Optima-prinsenpaar 2017.

De gebroeders Smeets zetten onmiddellijk de polonaise in. Ook de dames van de Kwaartjeslummels brachten een eigen dansnummer. De Optimagasten trakteerden het publiek nog op een laatste act met het nummer ‘Ruitenwisser’ van Fabricio. Nicky en Bieke kregen voor de tweede keer de gasten op de dansvloer met hun instuifnummers.

Voor het afsluitnummer 'Sierra Madre' stoof iedereen het podium op en zongen de gasten uit volle borst mee! Dit was hun carnavalsnamiddag, hun carnavalshoogdag, een dag om niet te vergeten en ze kijken al uit naar de editie van volgend jaar!