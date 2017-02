Reekshoofden Pliskova, Cibulkova en Muguruza verdwijnen voortijdig uit toernooi in Dubai

Met de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-3), de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA-5) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-7) werden dinsdag liefst drie van de eerste vijf reekshoofden uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Dubai (2.666.000 dollar).

Tweede reekshoofd Pliskova, zaterdag nog winnaar in Doha en in 2015 runner-up in Dubai, verloor met 6-2 en 6-4 van de Française Kristina Mladenovic (WTA-31), derde reekshoofd Cibulkova met 6-2, 4-6 en 6-2 van de Russische Ekaterina Makarova (WTA-37). Vijfde reekshoofd Muguruza gaf tegen de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA-79) op bij een 1-4 achterstand in de eerste set.

De Duitse Angelique Kerber (WTA-2) en de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA-6), eerste en vierde op de plaatsingslijst, kunnen wel nog een gooi doen naar de titel. Kerber schaarde zich bij de laatste acht door haar landgenote Mona Barthel (WTA-109) met 6-4 en 6-3 te verslaan. Radwanska, toernooiwinnares in 2012, schakelde onze landgenote Elise Mertens (WTA-80) met 6-3 en 6-2 uit.

Dominika Cibulkova Foto: REUTERS