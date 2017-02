Schlagerfestival Hasselt steekt kaap van 500.000ste bezoeker voorbij

Vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 maart en zaterdag 1 april barst het feest in de Ethias Arena weer helemaal los. Het Schlagerfestival trekt jaarlijks duizenden liefhebbers van de betere (Nederlandstalige) feestmuziek naar Hasselt om er een waar feestje te bouwen. Dit jaar mocht het festijn zelfs zijn 500.000ste bezoeker in de bloemetjes zetten.

Met z’n negenen zullen ze naar de Ethias Arena in Hasselt trekken. Viviane Van Roosendael uit Lier, samen met acht vriendinnen. Groot was haar verrassing dan ook toen ze opeens opgebeld werd door de organisatie met de mededeling dat ze de 500.000ste bezoeker van het festival zou zijn dit jaar. Speciaal daarom werd ze uitgenodigd in de Hasseltse raadzaal waar ze danig in de bloemetjes werd gezet. “Voor onze kliek is dit festival één van de hoogtepunten van het jaar”, aldus Viviane. Ze maakte er ook kennis met de kersverse ambassadeur van het festival, charmezanger Maarten Cox.

“Ik begrijp maar al te goed dat er zoveel mensen naar het festival trekken. Eén keer per jaar alle remmen los. Genieten van fijne artiesten op een groot podium, een liveband en knappe belichting, met veel sfeer en ambiance. Wij komen in groep met de bus, waardoor we veilig en plezant kunnen feesten”, steekt Van Roosendael van wal. Dat het een feestje zal worden beaamt de kersverse Schlagerfestival-reporter Maarten Cox. De zanger en presentator, vroeger ook bekend van TVL, gaat de komende weken backstagefilmpjes maken om de mensen al te laten watertanden. “Backstage rondlopen achter de coulissen van de showbizz, is op mijn lijf geschreven. Mijn collega-artiesten weten dat ik verschrikkelijk nieuwsgierig ben. Ik ga de komende weken uitzoeken hoe zij zich voorbereiden op het festival, waardoor ze vier keer het beste van zichzelf kunnen geven op het podium. Samen met mijn cameraman maak ik gebruik van mijn backstagebadge die toegang geeft op plaatsen waar er normaal geen publiek mag komen. Via onze filmpjes zie je de unieke beleving achter de schermen.”

Ook dit jaar zal de presentatie van het festival in handen van Kürt Rogiers vallen. Er zijn optredens gepland van Johan Verminnen, Sasha&Davy, The Lynn Sisters, Matthias Lens, Lindsay, Yves Segers, Willy Sommers, Jo Vally, Laura Lynn en Umberto Tozzi.

