Beu om steeds restjes weg te gooien? Zo maak je lekkers met wat overblijft

"Ik vind het vaak zo zonde om te zien hoe we overschotjes eten weggooien, omdat we denken dat het te weinig is om er iets mee klaar te maken of omdat we geen zin hebben om twee dagen hetzelfde te eten." Aan het woord is de Belgische Jennifer Schleber, ze is een foodie in hart en nieren en heeft een hekel aan eten weggooien. De beste tips en recepten van haar blog Empty the Fridge zijn nu in een boek gegoten.

Je kent het wel, dat ene stukje courgette dat overblijft of een banaan die weer net te snel bruin geworden is. Het is zonde om dat weg te gooien, maar het gebeurt nog te vaak. Daarom bedenkt Jennifer Schleber graag allerlei trucjes en recepten om alles wat anders de vuilnisbak invliegt een tweede leven te geven. In haar boek somt ze ook enkele handige bewaartips op, maar we vroegen haar wat de vijf koelkasttips zijn die haar leven beter maakten. Plus ze deelt ook twee van haar recepten.

Haar vijf toptips voor de koelkast:

Verse kruiden bewaar ik in glazen of bokalen met een beetje water in de deur. Pesto of andere zelfgemaakte sauzen die wel eens durven verkleuren, kan je langer bewaren door er een laagje olijfolie over te gieten zodat er geen lucht bij kan. Hanteer het 'first-in-first out'-principe: Zet oudere ingrediënten die zeker op moeten vooraan in de koelkast zodat ze de volgende keer dat je de koelkast opent in het oog springen. Ik leg onderaan in de groentenschuif regelmatig een propere theedoek. Zo wordt overtollig vocht opgeslorpt en vuil opgevangen waardoor je de schuif veel gemakkelijker kan schoonmaken. Hangt er een vies geurtje in de koelkast? Zet een potje met azijn of baksoda achteraan in de koelkast om geuren te absorberen.

Quiche met quinoakorst

Een overschotje of te gaar gekookte quinoa kan je gemakkelijk omtoveren tot een quichebodem. Met een paar tomaten, kruiden uit de diepvries en zelfgemaakte ricotta maak je er deze kleurrijke quiche van.

1 kleine quiche van 20 cm diameter | Voorbereiding: 30 min. | Baktijd: 30 min.

Ingrediënten:

Voor de tomaten:

200 g tomaten

peper en zout

1 snuifje gedroogde basilicum

1 snuifje suiker olijfolie

Voor de quinoakorst:

+/- 100 g gekookte quinoa

½ tl gedroogde basilicum

1 snuifje chilivlokken

1 eiwit

Voor de ricottavulling:

250 g ricotta

2 eieren

50 g parmezaan (geraspt)

1 teentje knoflook (fijngehakt)

4 el verse kruiden (basilicum, oregano of peterselie)

½ tl gedroogde basilicum

1 snuifje chilivlokken

½ tl peper

Bereidingswijze:

Was de tomaten en snij ze in partjes. Verwijder het vruchtvlees en hou dit apart. Doe de tomaten in een ovenschaal, kruid ze met peper, zout, een snuifje basilicum en suiker en meng ze met wat olijfolie. Rooster de tomaten in een op 190°C voorverwarmde oven.

Maak ondertussen de quinoakorst. Meng het restje quinoa met de basilicum, chilivlokken en het eiwit. Strijk het quinoamengsel gelijk uit over een kleine taartvorm van 20 cm. Zet de vorm naast de tomaten in de oven en bak de korst +/- 15 minuten op 190°C.

Maak ondertussen de vulling. Meng de ricotta met de eieren (en het eigeel dat nog over was van de korst), parmezaan, knoflook, verse kruiden, basilicum, chilivlokken en peper. Snij het vruchtvlees van de tomaten in kleine blokjes en meng het erbij.

Haal de tomaten en korst uit de oven. Giet de vulling over de quinoabodem en schik de geroosterde tomaten erbovenop. Bak de quiche op 190°C tot de ricotta gestold en mooi goudbruin is (+/- 30 min.). Serveer lauwwarm of koud.

Frosé met perziken

Als je een fles wijn nooit helemaal op krijgt, kan je van je restjes rosé ijsblokjes maken en deze sparen tot je er genoeg hebt voor dit frisse aperitief met perzik.

Voorbereiding: 25 min. | Wachttijd: 1 1/2 u.

Ingrediënten:

2 rijpe perziken (+/- 100 g)

125 ml water

60 g kristalsuiker

25 blokjes ingevroren* (de rosé moet minimaal 6 uur invriezen)

roséwijn (+/- 400 ml)

sap van halve citroen

Bereidingswijze:

Blancheer de perziken 2 minuten in kokend water. Koel ze af in koud water, verwijder de schil en snij in blokjes.

Breng het water met de suiker al roerend aan de kook tot de suiker volledig opgelost is. Voeg de blokjes perzik toe, zet het vuur uit en laat 30 minuten trekken. Giet de siroop door een fijne zeef zonder het fruit te pletten en laat 30 minuten afkoelen.

Doe de bevroren blokjes rosé samen met 100 ml van de perziksiroop en het citroensap in een blender en mix tot je een gladde puree krijgt. Schep de frosé in een afsluitbaar potje en zet het 25 à 30 minuten terug in de vriezer. Blend de frosé opnieuw en serveer in mooie glazen met wat munt en aalbessen of frambozen.

Tip: In plaats van perziken kan je ook watermeloen of kanteloep gebruiken. In dat geval mix je het fruit mee met de roséblokjes en gebruik je gewone suikersiroop of honing als zoetstof.

Empty the Fridge - Jennifer Schleber, Van Halewyck, 19,99 euro