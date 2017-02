De Mozaïek doet mee aan Dikketruiendag

Meulenberg

Houthalen-Helchteren - Op vrijdag 17 februari was het Dikketruiendag op Euroschool De Mozaïek in Houthalen. Er werd een wedstrijdje gehouden voor de mooist versierde trui.

Op vrijdag 17 februari was het weer een Dikketruiendag op verschillende scholen. Ook dit jaar deden de leerlingen van De Mozaïek weer mee. Om op te warmen, kreeg iedereen tijdens de speeltijd een tas warme tomatensoep. Daarna kregen alle klassen een getekende trui die ze naar eigen fantasie mochten aankleden. Uiteraard was daaraan een wedstrijd gekoppeld voor het maken van de mooiste trui. Een jury koos de mooiste trui van de kleuter- en lagere afdeling. De tweede kleuterklas van juf Melissa en de klas van het derde leerjaar van juf Veerle gingen met de prijzen lopen. Zij kregen een spelletje voor de klas en een mooie wisselbeker. Maar omdat elke klas zijn best gedaan had, kregen alle kinderen na het weekend een ijsje aangeboden vanuit het MOS-team.