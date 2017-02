Vier mysterieuze dates zorgen voor extra ‘Temptation’

De vrijgezellen van Temptation Island staat een grote verrassing te wachten. Dit keer niet in de vorm van stiekeme beelden van hun partners bij een kampvuur, maar in de vorm van mysterieuze dates. De komst van vier extra vrijgezellen slaat in als een bom.

De koppels zagen vorige week voor het eerst beelden van elkaar. Voor sommigen was het een opluchting, voor anderen helemaal niet: Jefferson vreest voor zijn relatie met Lize, nu hartenbreker Ken haar gevoelige snaar heeft geraakt. En Niels’ grootste angst lijkt waarheid te worden: spierbundel Alex laat Rosanna blijkbaar niet onberoerd. Ook Jolien is helemaal overstuur nadat ze zag hoe goed het klikt tussen haar vriend Herbert en “zijn Saartje”.

Vandaag gaan de koppels opnieuw op date. Ze staan voor de keuze: zelf een datepartner kiezen, of zich laten verrassen door een mysterieuze date. En daarvoor hebben de programmamakers vier nieuwe vrijgezellen opgetrommeld.

De vrijgezellen: meesterflirters en guitige dames

Ardian is 21, half Kosovaars en half Oostenrijks en woont in Brugge. De meesterflirter heeft al tientallen vrouwen op zijn ‘palmares’ staan. Zijn ogen blijken zijn grootste troef te zijn.

De 26-jarige Boy uit Den Haag startte op zijn vijftien met het verslinden van vrouwen. Nu, iets meer dan 10 jaar en 250 bedpartners later, staat hij in Den Haag bekend als dé “Channing Tatum” van Nederland.

Natasja (Tas) is 26 jaar en komt uit Rotterdam. Ze is in Barcelona geboren en tweetalig opgevoed. De afgelopen zes maanden heeft zij op Ibiza gewoond en gewerkt. Ze is sinds twee jaar vrijgezel na een langdurige relatie van zes jaar.

Lynn (24, Gent) is een “classy lady”, zo zegt ze zelf. Ze houdt van luxe, laat zich graag champagne trakteren en geniet van verwennerijen. Met haar looks en guitige lach windt Lynn elke man rond haar vinger. Ze weet perfect hoe ze zich sexy moet gedragen en waar alle mannen voor vallen.