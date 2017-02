Elise Mertens overleeft de eerste ronde in Dubai niet

Elise Mertens (WTA 80) heeft dinsdag de eerste ronde op het WTA-toernooi van Dubai (2.666.000 dollar/hardcourt) niet overleefd. De Limburgse moest de duimen leggen tegen de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 6).

Na één uur en negen minuten was de partij voor Mertens afgelopen. Radwanska, het vierde reekshoofd in Dubai, won in twee sets (6-3 en 6-2).

Mertens komt ook uit in het dubbelspel in de Verenigde Arabische Emiraten. Samen met de Bulgaarse Aleksandrina Naydenova neemt Mertens het later dinsdag op tegen de Kazachs-Taiwanese tandem Yaroslava Shvedova en Hao-Ching Chan, het vijfde reekshoofd in Dubai.