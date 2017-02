Heusden-Zolder - De laatste horecazaak op domein Bovy in Bolderberg bij Heusden-Zolder doet de deuren dicht. Sinds gisteren is de befaamde ‘Pannenkoekenbakker’ gesloten. De gemeente zit wel al met verschillende kandidaat-overnemers rond de tafel, en hoop tegen april of mei weer leven in de brouwerij te brengen.

Zoals bekend is de gemeente Heusden-Zolder sinds vorig jaar weer zelf eigenaar van het hele domein Bovy, nadat het in 2007 in handen was gekomen van de Nederlandse keten de ‘Pannenkoekenbakker’. ...