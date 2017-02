Lotto-Soudal heeft prachtig nieuws: “Kunnen opnieuw met Stig Broeckx converseren”

Stig Broeckx heeft een goede evolutie doorgemaakt sinds hij ontwaakte uit zijn coma. De renner van Lotto-Soudal begrijpt alles wat je hem vertelt. Dat zegt zijn ploegleider Marc Sergeant in Humo. Na zijn zware val in de Baloise Belgium Tour was de verwachting dat het niet meer goed zou komen met de renner.

In mei sloeg het noodlot toe voor Stig Broeckx in de Baloise Belgium Tour. Hij liep een breuk in de oogkas en twee hersenbloedingen op, en bevond zich lange tijd in een niet-kunstmatige comateuze toestand. Het ongeval werd veroorzaakt nadat twee motors op elkaar botsten en in het peloton gekatapulteerd werden. “Na het accident kregen we het nieuws dat het niet meer zou goedkomen. Cru gesteld: hij zou verder leven als een plant”, deelt Marc Sergeant , ploegleider van Lotto-Soudal, vandaag in Humo mee.

Conversatie mogelijk

De Belgische renner vocht terug en ontwaakte in december uit zijn coma. Toen al drukte Marc Sergeant zijn hoop uit om snel met Stig Broeckx te kunnen converseren (Lees meer). Intussen lukt dat. “Drie weken geleden heb ik hem het laatst gezien, en dat was ongelooflijk: je kunt opnieuw met hem converseren”, vertelt Sergeant aan Humo. “Hij kan niet antwoorden, maar hij begrijpt alles. Ik begon over het seizoen dat er stond aan te komen, en vroeg wie van ons een klassieker kon winnen. Bij Wellens en Roelandts knikte hij instemmend. Toen mijn vrouw Frederik Frison opperde, moest hij lachen en schudde hij overtuigd van neen.”

Broeckx heeft al een lange weg afgelegd. In het begin was het de perceptie dat hij niets meer zou kunnen. Toen Sergeant het nieuws meedeelde aan de ploeg, was de verslagenheid groot. Sommige renners begonnen te huilen omdat ze Broeckx soms meer zagen dan hun eigen familie. De ploeg riep de hulp in van Nathan Kahan, de psycholoog van de ploeg. Hij stelde voor om een slogan te creëren, en zo is ‘Fight for Stig’ er gekomen.

Positief nieuws

Ook de renner zelf vocht terug. In de zomer zat hij in de fase van stemherkenning. Sergeant beschrijft hoe Broeckx hem toen verbaasde. “Laat uw baas eens zien wat je kunt”, zei zijn vader, en Stig stak trots zijn duim omhoog. Ik schrok want ik had nooit gedacht dat hij nog bij bewustzijn zou komen.”

En nu kan Broeckx dus al begrijpen wat er gezegd wordt. Sergeant durft nog geen uitspraak te doen over hoe groot de hoop op herstel mag zijn, maar het is alvast positief nieuws dat de jonge Broeckx stappen blijft zetten in zijn revalidatie.