Tweede nacht van Bas en Adriaan op Genk VV

Centrum

Genk - Op vrijdag 17 februari werd op Genk VV de tweede nacht van Bas en Adriaan gehouden om zo twee ex-spelertjes te herdenken die op jonge leeftijd overleden. Er kwamen meer dan 250 mensen opdagen op deze benefietavond.

Adriaan Van den Heijning, speler van de U15 van Genk VV, overleed twee jaar geleden bij het skateborden. Er kwam een benefietavond op Genk VV om geld in te zamelen voor een goed doel. Vorig jaar overleed Bas Vanstraelen, speler van de U11 van Genk VV, na een harttransplantatie. Bas werd op zijn beurt donor. De vzw 'Bas, een stoere strijder' werd opgericht om zoveel mogelijk mensen op te roepen om donor te worden.

Vrijdag 17 februari werd er een tweede benefietavond georganiseerd op Genk VV ten voordele van de vzw 'Bas, een stoere strijder'. Die avond kwam er in samenwerking met Genk VV, duikschool Koraalduikers, de scouts en de studentenclub Moeder Mijnlamp. Er kwamen meer dan 250 mensen opdagen die zo de vzw mee steunden. Er was in Ierland een speciaal biertje, 'Mescan', gebrouwen voor deze avond. Er was muziek en veel gezelligheid. De opbrengst van deze avond ging volledig naar de vzw. Een fantastische avond om de twee veel te vroeg gestorven Genk VV-spelertjes te herdenken.