Vrouw met zeldzame ziekte ruikt de hele dag naar vis

De 36-jarige Kelly ruikt al haar hele leven naar vis. Ze lijdt aan trimethulaminuria, een ziekte die slechts 600 mensen wereldwijd hebben. "Ik zei als kind vaak dat ik vis op brood had gehad, om het onderwerp uit de weg te gaan," vertelt ze in een interview aan de zender Barcroft TV. Volgens haar ouders werd Kelly vanwege haar geur veel gepest op school.

Haar lichaamsgeur zorgt voor veel problemen. Kelly werkt in het ziekenhuis, maar niet meer overdag. Sinds kort draait ze alleen nog maar nachtdiensten omdat patiënten en collega's veel last hebben van haar lichaamsgeur.

Sinds kort is ze getrouwd met haar man Michael. Daardoor is haar zelfvertrouwen gegroeid waardoor ze nu openlijk haar verhaal durft te doen. Michael is erg trots dat Kelly zo goed over haar ziekte durft te praten. "Haar sterke lichaamsgeur is nog nooit een probleem in onze relatie geweest. Daarnaast zeg ik er niks van als ik het ruik."