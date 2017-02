“1,4 miljoen kinderen dreigen van honger te sterven in 4 Afrikaanse landen”

Bijna 1,4 miljoen kinderen dreigen dit jaar van honger te sterven in Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen. Dat heeft het VN-kinderfonds Unicef bekendgemaakt.

In Jemen, waar sinds twee jaar een burgeroorlog woedt, kampen 462.000 kinderen met ernstige ondervoeding. In het noorden van Nigeria, waar de islamisten van Boko Haram de plak zwaaien zijn er dat 450.000.

Fews Net, het alertnetwerk tegen de honger, signaleerde eerder dat in de meest achtergestelde regio’s van de provincie Borno in Nigeria sinds het einde van vorig jaar met ondervoeding kampen.

De droogte in Somalië heeft 185.000 kinderen aan de rand van de ondervoeding gebracht, over enkele maanden zullen het er 270.000 zijn, aldus het VN-agentschap. In Zuid-Soedan lijden meer dan 270.000 kinderen aan ondervoeding. De hongersnood is onlangs uitgeroepen in sommige delen van de (noordelijke) staat Unity waar 20.000 kinderen leven.

De directeur van Unicef, Anthony Lake, heeft opgeroepen snel te handelen. “We kunnen nog vele levens redden”, verklaarde hij.