Stan Van Samang: “Mijn kont is niet het leukste van de reeks”

Vilvoorde -

Een paar vrouwelijke fans van Stan Van Samang (37) hebben zich al vrolijk gemaakt over de rol die hun favoriete artiest speelt in ‘Zie Mij Graag’, een nieuwe fictiereeks die vanavond op Eén begint. Stan geeft zomaar zijn achterwerk prijs in de serie waarin hij Ben vertolkt, een man die zijn vrouw bedriegt en bij het crashen van zijn huwelijk bij zijn beste vriend intrekt om van zijn herwonnen vrijheid te profiteren. “Mijn blote kont is niet het leukste van de reeks”, zegt Stan Van Samang. “Het is trouwens niet de eerste keer dat de mensen mij bloot op tv zien. ‘Wittekerke’, ‘Zuidflank’, ‘Vermist’: ik vraag me af in welke serie ik eigenlijk níét naakt ben gegaan.” (lacht)