“De makers horen thuis in een psychiatrische instelling”

Marzena ligt uit ‘De Mol’. Dat kwamen we gisteravond te weten na alweer een zeer sterke aflevering van het VIER-programma. De makers bedachten een twist in het spel die de zeven overgebleven deelnemers opzadelde met een mindfuck van formaat. Want: nu zit er niet alleen een mol in het spel, maar ook een leperd die over meer info beschikt dan de rest.