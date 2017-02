VIDEO. Limburgse 4de provincialer BS Sport gaat volledig uit z’n dak na derby-overwinning

Herk-de-Stad - Het was nagelbijten voor BS Sport toen ze voor de tweede keer tegen Amandina op het veld kwamen. Vorige keer verloren ze de Herkse derby, waardoor de eer des te meer teruggewonnen diende worden. BS Sport slaagde erin dankzij doelpunten van Bart Fabry en Jelle Bongaerts, en trok naar huis met 1-2 op het eindscorebord. Al werd die overwinning eerst danig gevierd in de kleedkamer.

BS Sport kwam onlangs nog in het nieuws na een catastrofale match tegen Boxberg, 1ste in de klasse. Toen de eerste scheidsrechter op eigen aangeven het veld aftrad, werd hij vervangen door de secretaris van Boxberg, iets wat volgens heel wat leden van BS Sport resulteerde in een foutieve arbitrage. Twee weken na die heisa raapte BS Sport alle moed bij elkaar en trokken ze naar het veld van Amandina. Toen Fabry in de eerste helft nog voor de 0-1 kon zorgen zag het er al meteen rooskleurig uit voor de Herkse ploeg. Enkele mooie voorzetten van deze laatste resulteerden echter steevast op een doelpuntmisser. Het duurde dan ook niet lang vooraleer Goris van Amandina er 1-1 van wist te maken. Jelle Bongaerts hield het spannend, tot hij in de 84ste minuut de 1-2 kon binnenspelen. BS Sport staat daarmee voorlopig op een gedeelde 8ste plaats.

De eerste plek zit er voor hen niet meer in, maar mathematisch gezien kunnen ze nog steeds bij de eerste vijf belanden waardoor promovering naar derde provinciale nog steeds tot de mogelijkheden behoort. En dat werd stevig gevierd in de kleedkamers, zo toont bovenstaand hilarisch filmpje.