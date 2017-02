Waarom Libische vrouwen jonger dan 60 niet meer alleen naar buitenland mogen reizen

De regering die een groot deel van het oosten van Libië controleert verbiedt Libische vrouwen van minder dan zestig jaar voortaan om alleen naar het buitenland te reizen. Officieel is de maatregel bedoeld om spionage tegen te gaan.

“We respecteren de Libische vrouwen, die in volledige vrijheid leven op Libisch grondgebied, maar die we in het oog moeten houden van zodra ze het land verlaten”, aldus generaal Abdelrazek al-Nadhouri, de stafchef van het leger dat trouw is gebleven aan de niet-erkende regering in het oosten van het land.

“We hebben weet van gevallen, waar Libische vrouwen gesproken hebben met buitenlandse inlichtingendiensten.”

Mannelijke begeleider

Vrouwen die de grens over willen steken, zullen verplicht begeleiding krijgen van een ‘mohram’, een mannelijke begeleider. De generaal is volgens de Libische media ook de auteur van de nieuwe wet.

De maatregel is officieel niet religieus gemotiveerd. Maar verschillende waarnemers vermoeden dat het regime hiermee wel zijn gelovige aanhangers tevreden wil stellen.

Sinds de val van het regime van Moammar al-Khadafi in 2011 heerst er grote verdeeldheid in Libië. Het land telt twee regeringen die elkaars autoriteit betwisten. In de hoofdstad Tripoli zetelt een internationaal erkende regering van nationale eenheid, terwijl een andere regering vooral het oosten van het land regeert.