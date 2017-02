“Minister Vandeput zat met familiebedrijf in intercommunales”

Verschillende politici, onder wie minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en sp.a-politicus Peter Vanvelthoven, hebben via hun familiebedrijf gezeteld in intercommunales. Dat stelt LDD-politicus Peter Reekmans. Hij spreekt van “ronduit verwerpelijke constructies die duidelijk zijn opgezet om fiscale redenen”.

Reekmans bracht in kaart welke bestuurders allemaal zetelden binnen Nuhma NV en Publilum NV, twee financieringsholdings van Infrax, en wie zetelde in verschillende vennootschappen van Aspiravi (actief in windmolenparken).

Familiale vennootschap

Volgens Reekmans blijkt dat verschillende politici er hun familiaal bedrijf bestuurder maakten of er speciaal zelfs een familiale vennootschap voor hebben opgericht. “Het resultaat van deze constructies is onder meer dat de inkomsten voor deze mandaten bij de politici niet terug te vinden zijn omdat ze ontvangen worden door een vennootschap. Ze komen dus niet voor in de mandatenaangifte van de betrokken politicus. En uiteraard zijn de vennootschapsbelastingen op deze extra inkomsten fiscaal gunstiger dan de personenbelastingen”, aldus Reekmans.

Vandeput en Vanvelthoven

Hoofdrolspelers volgens Reekmans zijn huidig minister van Defensie Steven Vandeput en gewezen sp.a-minister Peter Vanvelthoven. Zo zat Vandeput na 2012 met zijn bedrijf NV Engineering voor interieur- en bouwprojecten (E.I.B) als bestuurder bij Nuhma NV en Publilum NV. Dat was zo tot hij minister werd, aldus Reekmans. Bij Aspiravi zetelde hij volgens Reekmans eerst als natuurlijk persoon en liet hij zich nadien vervangen als bestuurder door zijn bouwbedrijf.

Een gelijkaardig geval deed zich volgens Reekmans voor met de vennootschap VOF Admonitus van sp.a-politicus Peter Vanvelthoven. Ook die vennootschap was bestuurder bij Nuhma en Publilum. Tot in november 2016, wanneer Vanvelthoven zelf ging zetelen als natuurlijk persoon.

“Onaanvaardbare praktijken”

Reekmans spreekt van “onaanvaardbare” praktijken. “Vanvelthoven en Vandeput hebben deze ronduit verwerpelijke constructies duidelijk opgezet uit fiscale redenen”, aldus Reekmans. “Je bedrijf bestuurder maken van deze intercommunales doe je niet om maandelijks een zitpenning van 205 euro te factureren. Deze normvervaging van de sp.a in Limburg verwondert niet dadelijk doordat deze partij zich hier al jaren oppermachtig voelt en gedraagt. Maar van een partij als N-VA, die zo graag de kracht van de verandering wil belichamen, verwacht je deze praktijken met een enorm hoog PS-gehalte totaal niet.”