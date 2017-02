Emotionele foto van wansmakelijke supporterskoren: “Ik wil dit zo snel mogelijk vergeten”

Zondag won het Servische Partizan Belgrado op bezoek bij Rad met 0-1, maar die overwinning werd overschaduwd door de fans van Rad. Zij namen Partizan-speler Everton Luiz continu op de korrel wegens zijn huidskleur. “Ik wil dit gewoon zo snel mogelijk vergeten”, reageert de middenvelder.

Gisteren won Partizan Belgrado met 0-1 van Rad, maar Everton Luiz zal de wedstrijd niet snel vergeten voor een andere reden. De Braziliaan was de hele wedstrijd lang het mikpunt van racistische gezangen van de Rad-supporters.

Degoutant

Ondanks verwoedde pogingen van de spelers en de scheidsrechter zetten de fans hun degoutante gedrag voort. Ze gingen zelfs nog een stap verder en ontrolden een spandoek met racistische boodschappen aan Luiz. Toen hield de middenvelder het niet meer. Hij toonde prompt zijn middenvelder aan het publiek. De scheidsrechter spaarde hem en gaf hem slechts geel voor zijn gebaar.

Everton Luiz kan zich niet meer bedwingen en steekt zijn middelvinger op. Video: YouTube

“Dit zet het Servische voetbal terug met de voetjes op de grond en brengt het dichter bij de realiteit”, zei Marko Nikolic, trainer van Partizan over het voorval. “Everton had dat gebaar niet mogen doen, maar dat is slechts een reactie op wat er vooraf is gebeurd, of niet soms?”

Na affluiten verliet Luiz het veld in trainen. Ook hij reageerde openlijk op het racisme. “Heel de wedstrijd werd ik racistisch op de korrel genomen door de Rad-supporters. Het ergste was dat de spelers van de thuisploeg gewoon mee deden. Ze zochten me allemaal. Ik wil dit gewoon zo snel mogelijk vergeten. Ik hou van Servië en de mensen hier, daarom was ik tot tranen toe bewogen. Maar zweer het racisme alstublieft af!”