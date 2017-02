Stefanie op eerste draaidag ‘Familie’ na sabbatical: “Of ik zwanger ben?”

Jasmijn Van Hoof, die in de soap ‘Familie’ bekend staat als Stefanie Coppens, hield er vandaag haar eerste draaidag op na sinds haar sabbatical van ruim een jaar. Haar personage is nog mysterieuzer geworden dan voordien, en er komen al snel strubbelingen, zo onthulde de actrice.

“Ik kom terug van een reis, ook in de soap, en heb enkele geheimpjes die ik met me meedraag en niet meteen deel met iedereen. Langzaamaan komt iedereen ze te weten, en dan wordt er misbruik van gemaakt. Dat zal voor strubbelingen en zelfs enkele erg akelige momenten zorgen. Of ik alleen terugkom of met een vriendje? Ik keer terug als single, al was er op mijn trip wel een vriendje. Of ik zwanger ben in de soap? Dat zullen de kijkers zelf moeten ontdekken”, aldus de actrice tegen Het Laatste Nieuws.