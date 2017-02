Akropolis gesloten door staking werknemers

De Griekse archeologische site Akropolis was vandaag gesloten voor alle toeristen door een staking. De werknemers lagen het werk neer nadat er onduidelijkheid was over het loon, de al dan niet betaalde overuren en de vakantiedagen van de werknemers aan de verschillende archeologische sites in het land.

Toeristen stonden vandaag voor een gesloten deur aan het Parthenon op de archeologische site Akropolis in de Griekse hoofdstad Athene. De werknemers legden het werk neer nadat er onduidelijkheid heerste over de lonen en de aanwervingsvoorwaarden voor de bewakers van de archeologische sites in Griekenland. De linkse regering verzekerde de werknemers dat hun betaalde overuren en betaalde vakantie niet in gedrang waren. Ook kondigde de regering aan dat er tweehonderd extra permantente bewakers zouden worden aangesteld voor het toeristisch hoogseizoen begint. Met de staking wilde de werknemers de druk opvoeren op de regering om werk te maken van de beloftes. Er stonden veel teleurgestelde toeristen aan de ingang van de Akropolis. De 24-uren staking zou dinsdag ten einde zijn.