“Brexit mag geen voorbeeld voor andere lidstaten worden”

De onderhandelingen over de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie mogen geen prikkel worden voor andere lidstaten om het Britse voorbeeld te volgen. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble gezegd in een toespraak bij de Belgische werkgeversfederatie VBO.

"We moeten vermijden dat het Britse voorbeeld gevolgd wordt door andere lidstaten. We moeten de overige 27 EU-staten zien samen te houden", zei Schäuble. Tegelijk wil hij de relatie met het Verenigd Koninkrijk "zo dicht mogelijk" houden. "We hebben alle belang bij een sterk Verenigd Koninkrijk. Londen zal belangrijk blijven voor de EU, bijvoorbeeld op de financiële markten."

Schäuble had ook een sneer in huis voor Tony Blair. De Britse ex-premier start een campagne om zijn land alsnog in de Europese Unie te houden. "Ik las dat in de krant. Welnu, ik zeg dat hij daar een beetje laat mee afkomt...", dixit de Duitser, die over de brexit sprak omdat vicepremier Kris Peeters (CD&V) hem daar tijdens de vragenronde na de speech een vraag over had gesteld.

Uiteraard kwam ook het nieuwe bewind in de Verenigde Staten aan bod. Schäuble toonde zich vrij optimistisch. Hij denkt dat het land zichzelf wel zal corrigeren. "Als je Amerika sterker wil maken, zou het niet logisch zijn om op te schuiven richting protectionisme", zei Schäuble. "Je kan zeggen dat Amerika eerst moet komen. Maar zeggen dat het alléén Amerika mag zijn, is eigenlijk Amerika tegenwerken."

"We zullen vechten tegen elk protectionisme", merkte Schäuble nog op. "Maar we moeten ook onze medeburgers overtuigen. We zagen hoe moeilijk het was om een akkoord te sluiten met Canada. Dat was niet alleen een probleem in België, ook in Duitsland en elders in Europa was er verzet."