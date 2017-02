Mode Daar is de lente in Londen: fashionista’s pronken met kleurrijke outfits

Na New York passeert de modeparade in de Britse hoofdstad Londen. Daar is er geen spraken van sneeuw zoals in the big apple, wel van zacht voorjaarsweer dat fashionista’s toelaat om hun nieuwste looks voor de lente te tonen. Van weelderige bloemenpatronen en blote buiken tot knalkleuren: de zon is niet eens een must om het volgende seizoen al in te zetten.