VIDEO. Sluit de alcoholvrije maand af met het zusje van de Aperol Spritz: 'Crodino Spritz'

Februari is de maand van Tournée Minérale. Sipsnsoda presenteert acht recepten voor een alcoholvrije, maar daarom niet minder smakelijke 'mocktail'. De alcoholvrije maand nadert zo stilaan zijn einde. Om die laatste dagen te overbruggen is er mocktail nummer 8: de 'Crodino Spritz', het zusje van Aperol. Ze is hét favoriete aperitiefje van de Italianen. Fris, bitter, vlot en cool.

Zo maak je hem eenvoudigweg zelf:

Ingredienten

1 flesje Crodino

5cl bruiswater

100 g ijsblokjes

rietje

versiering voor de geur en smaak:

1 schijfje gedroogde limoen

2 schijfjes gedroogde komkommer

Barmaterialen

jigger

barlepel

Werkwijze

Vul het glas met ijs.

Giet de Crodino en het bruiswater over het ijs en roer kort.

Werk af met de garnituren en een rietje.

Wist-je-datje



De Spritz aperitiefcocktail komt duidelijk uit Italië, maar de naam zou zijn oorsprong hebben in Oostenrijk.



