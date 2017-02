E3 Harelbeke presenteert ludieke banner

E3 Harelbeke heeft vandaag de nieuwe banner voorgesteld en pakt deze keer niet uit met een blote vrouw, maar met een jongen met een tattoo. De E3 heeft een geschiedenis met spraakmakende banners. Twee jaar geleden werd klacht ingediend wegens seksisme, waarop de affiche werd weggehaald. Hieronder nog eens een overzicht van de pronkstukken van de E3 Harelbeke.

De E3 Harelbeke heeft zopas haar banner voorgesteld. Dit jaar werd gekozen voor een halfnaakte jongen die zich schijnbaar klaar lijkt te maken voor de strijd. Hij heeft tattoos op zijn armen en op zijn rug staat mommy’s rebel te lezen. Daarmee houdt de E3 het bij een brave, maar ludieke banner voor de 60ste editie. Er werd ook een filmpje gemaakt ter promotie van de jubileumeditie.

TV Commercial Record Bank E3 Harelbeke



Niet voor Papcoureurs!#RBE3H pic.twitter.com/7b8QvwMiB8 — E3 Harelbeke (@E3Harelbeke) 20 februari 2017

Programma Record Bank E3 Harelbeke!



Een topprogramma op de E3 Arena#RBE3H pic.twitter.com/OdPJj1YeRl — E3 Harelbeke (@E3Harelbeke) 20 februari 2017

De banners van de E3 Harelbeke werden vaak verweten seksistisch te zijn. Veel mensen kunnen ermee lachen, maar toch stoten de affiches ook sommigen tegen de borst. De organisatie van de koers blinkt uit in originaliteit om de koers aan te kondigen. Een overzicht van de vorige affiches.

2009: vrouw naakt op de fiets

Spraakmakende affiche met Joke Eeckhout. Foto: E3 Harelbeke

In 2009 was het de eerste keer dat de banner van de E3 overal over de tongen ging. Toen zat Joke Eeckhout - zus van ex-wielrenner Niko Eeckhout - voorovergebogen, breed uitgespannen en vooral volledig naakt op een fiets. Joke Eeckhout is de zus van ex-wielrenner Niko Eeckhout en zat in het organisatiecomité van de E3. “Ik met mijn grote mond altijd. Ik zou beter eerst eens nadenken voor ik zoiets doe”, was haar reactie. De affiche begon als een grap. “Ze zochten een opvallende affiche waarover gesproken zou worden. Plots vroegen ze me tussen pot en pint of ik dat niet zou doen. Ik zei van wel. Voor ik het wist, zat ik naakt op de fiets.”

Lees meer: ‘Het is geen échte erotiek hé’

2010: braafste affiche

De koeien wachten de coureurs op. Foto: E3 Harelbeke

Na hun gewaagde keuze van het jaar voordien besloten de mensen van de E3 om het in 2010 opvallend braaf te houden. Harelbeke blijft een typisch West-Vlaams gehucht met koeien en velden. Daarnaast valt er ook een voorjaarsklassieker te beleven. De organisatie bracht dit vakkundig samen op hun affiche.

2011 : opnieuw naakt

De renners bedwingen de heuveltjes van Gaelle Garcia Diaz. Foto: E3 Harelbeke.

Een jaar later pakten de mensen van de E3 weer groots uit op hun affiche en toonden ze dat ze opnieuw niet vies waren van wat vrouwelijk naakt. Gaelle Garcia Diaz prijkt in volle glorie op de affiche terwijl de renners de hellingen van haar lichaam proberen te bedwingen. Een metafoor voor de beklimmingen in de E3.

2012: Germaine is er klaar voor

Een bomma als miss in 2013.

Een jaar later pakte de E3 het nog ludieker aan door een wel erg ongewone miss op de affiche te plaatsen. Germaine mocht op de dag van de koers ook de bloemen uitreiken aan Tom Boonen.

Germaine feliciteert Boonen, Freire en Eisel. Foto: Photo News

2013: kinderlijk braaf

Kinderen die een truitje van Boonen en Cancellara aanhebben. Foto: E3 Harelbeke

In 2013 hield de E3 het weer kinderlijk braaf met wat kleutertjes op kinderfietsjes. De Belgische kampioen stelt Boonen voor, terwijl de andere Cancellara is.

2014: fiets van vrouwenlichamen

Een menselijke fiets. Foto: E3 Harelbeke.

Op de affiche van 2014 vormen weer enkele vrouwen een menselijke fiets. De wielen werden uitgebeeld door twee bekende Vlamingen: ex-Miss België Annelien Coorevits en Femke Herygers, dochter van Paul Herygers.

2015: billenknijper

De ‘seksistische’ banner van de E3. Foto: E3 Harelbeke.

In 2015 pakte de E3 Harelbeke uit met een banner die in het geheugen gegrift staat. Het was een vette knipoog naar Peter Sagan die in 2013 op het podium van de Ronde van Vlaanderen in de billen had geknepen van bloemenmeisje Maja Leye. De feministes schreeuwden moord en brand bij het zien van de affiche. Zelfs de Amerikaanse nieuwszender CNN vroeg zich af ‘wat in een vrouw haar kont knijpen met sport te maken had’. De organisatie werd seksisme verweten en na enkele klachten werd de affiche uiteindelijk niet meer gebruikt.

Lees meer: Grijpgrage handen op wieleraffiche ‘seksistisch en vernederend’

Billenknijper Peter Sagan. Foto: Photo News

2016: Pater Opbrouck

Brave affiche Foto: E3 Harelbeke.

Na de knaller van het jaar voordien waren de verwachtingen hooggespannen, maar de organisatie van de E3 durfde niet opnieuw met een seksistische banner te komen en besloot braver dan braaf te gaan. Wim Opbrouck werd als pater afgebeeld.