VIDEO. Overleef de alcoholvrije maand met deze 'mocktail' voor zwangere vrouwen: 'Pregnantini'

Februari is de maand van Tournée Minérale. De Hasseltse cocktailmakers van 'Sipsnsoda' veranderen hun webshop voor de gelegenheid in 'The Mocktailstore'. Zij steunen het initiatief en helpen die alcoholvrije maand alvast mee overbruggen. Sipsnsoda presenteert acht recepten voor een alcoholvrije, maar daarom niet minder smakelijke 'mocktail'. Nummer 7: de 'Pregnantini'.

"Zwangere vrouwen mogen uiteraard geen alcohol drinken, maar ze hebben ook wel iets met speciale smakencombinaties. Vandaar: de Pregnantini". Zo maak je hem eenvoudigweg zelf:

Ingredienten

4 cl lycheesap afkomstig van lychees uit blik;

2 cl tomatensap;

3 cl limoensap;

2 cl agave;

4 cl spuitwater.

Versiering voor de geur en smaak

takje dragon;

gedroogde citroenschijf;

gedroogde gember.

Barmaterialen

shaker;

jigger;

shaker;

strainer;

barlepel.

Werkwijze

Vul je glas volledig vol met ijsblokjes en giet de ingredienten in je glas.

Steek er de 3 takjes dragon bij en roer een 3 tal keer goed rond.

Werk de mocktail af met de garnituren.

Wist-je-datje

Een cocktailglas wordt ook wel Martiniglas genoemd, maar de cocktail Martini en zijn glas hebben niets met het Vermoutmerk Martini te maken. De Martini-coktail werd gewoonweg altijd in hetzelfde soort glas geschonken.

