Politiebeelden van overval op Kim Kardashian opgedoken

De Franse televisiezender TF1 heeft afgelopen weekend politiebeelden getoond van de Parijse hotelkamer waarin de Amerikaanse realityster Kim Kardashian is overvallen. De feiten dateren van 3 oktober 2016, tijdens de modeweek in de modestad.

Op de bewuste foto’s, gemaakt net na de overval, is onder meer plakband te zien, waarmee de mond van de brunette werd afgeplakt. Ook materiaal waarmee de 36-jarige beroemdheid werd vastgebonden en de prop die ze in haar mond had, zijn erop te zien. Verder toonde de zender nog bewegende beelden, afkomstig van veiligheidscamera’s. Daarom zijn enkele verdachten te zien, die begin januari werden opgepakt.

Foto: Still TF1

Foto: Still TF1

Foto: Still TF1

Vorige week raakte bekend dat Kim Kardashian en haar man Kanye West vijf maanden na de overval wellicht zullen terugkeren naar Parijs. Ze zouden enkele shows op de modeweek willen meepikken omdat haar halfzus Kendall Jenner een paar keer defileert.



Intussen is Kim Kardashian, die een aantal maanden onder de radar leefde, helemaal terug van weggeweest op de sociale media. Via Snapchat deelde de 36-jarige ster afgelopen een filmpje met een konijnenmasker op. Daarin zit ze in de auto en vertelt ze over haar bezoek aan haar plastisch chirurg Simon Ourian. "Ik kom net van bij hem en vandaag werkten we aan mijn striemen. Ik ben zo blij dat ik het eindelijk heb gedaan. Ik was bang dat het veel pijn zou doen, maar uiteindelijk viel het wel mee", zegt ze in de video.