Het nieuwe supporterslied van Tom Boonen: “Ziet den Tom jong”

Voor zijn laatste 50 dagen krijgt Tom Boonen nu ook een eigen supporterslied. Studio Brussel contacteerde Van Echelpoel (bekend van de hit “Ziet ‘em duun”) om een ode aan Tom Boonen te schrijven. De link was snel gelegd want Tijs Vanneste (zijn echte naam) is in het echte leven natuurlijk de tatoeëerder van Tom Boonen. Het resultaat is een hilarische hit. Allemaal samen: “Ziet den Tom, jong!”

Tom Boonen viel twee keer van de fiets in Oman en kneusde onderweg ook nog een vinger bij het aannemen van een eetzakje. In de rit die Alex Kristoff won, kwam hij binnen op meer dan vijf minuten. Maar klachten over de Ronde van Oman? Eentje maar eigenlijk: “Het eten was niet lekker, alle dagen witte pasta. Maar ik hou een heel goed gevoel over aan deze week.” Lees hier zijn volledige reactie!

Het was ook de laatste samenwerking tussen Boonen en Quick Step-Floors sportief directeur Brian Holm. De Deen postte na afloop een berichtje met knipoog aan Boonen op zijn Instagram. Holm trekt Boonen aan de oren, “want de volgende keer dat we elkaar tegenkomen zal hij zijn eigen fucking bagage mogen dragen.”

Last race as DS for the real Steve McQueen of Cycling Mr @bomtoonen Was a very sentimental and emotionel moment for both of us. But I had to be hard and honest to T-Boone, because I know he can handle it. Told that next time we meet, he probably had to carry his own damn fxking suitcase, for civil life can be a real bitch Een bericht gedeeld door Brian Holm (@holm12.16) op 19 Feb 2017 om 4:05 PST

