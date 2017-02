Genkse Suzie in start van nieuw seizoen ‘Komen Eten’

Genk - Vanaf vandaag zijn er nieuwe afleveringen te zien van ‘Komen eten’ Het gezelschap dat elkaar om beurten ontvangt is vandaag te zien in Antwerpen bij Jody en woensdag en donderdag vertoeven ze in West-Vlaanderen. Morgen ontvangt Suzie Radinardi (35) in Genk.

Suzie (35) is van Portugees-Italiaanse afkomst en dat is aan haar menu te merken. Het hoofdgerecht is Portugees (bakalhau com batato a muro, oftewel kabeljauw met geplette aardappelkrieltjes) en het nagerecht is Italiaans (speculoostiramisu met chocolade-mascarponecups).

“Ik ben beter in desserts dan in hoofdgerechten,” lacht Suzie. “Het zou nooit in mijn hoofd zijn opgekomen om me voor ‘Komen eten’ in te schrijven. Mijn dochter heeft me dat gelapt. Achteraf ben ik er blij om want het was een superervaring, met heel leuke mensen. Vooral met Jody klikte het goed, misschien omdat ik hem beter verstond dan de twee West-Vlamingen, Philip en Sara.”

Suzie is huisvrouw en heeft samen met haar zus een dansschool in zaal Ons Tehuis. “Wij doen dat op vrijwillige basis, onbezoldigd, voor jongeren uit minder gegoede gezinnen. We hebben een veertigtal leerlingen tussen vijf en zeventien jaar en dat geeft veel voldoening.”

Ze heeft twee jaar geleden kanker overwonnen. “Dat verandert een mens. Bij mij is dat op langere termijn positief geweest. Ik was vroeger een beetje een wildebras en nogal egoïstisch ingesteld. Nu ben ik veel rustiger, ik neem het leven zoals het komt en maak meer tijd voor anderen. Ik kan nu ook beter van me afbijten. (lacht)

‘Komen eten’, VIER, 20.15 uur