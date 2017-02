Immomakelaar: te duur, te onduidelijk en te stiekem

Zes op de tien immomakelaars in ons land zijn niet in orde met de wet. Ze blijven te vaag over hun prijs en het is vaak niet duidelijk wat ze precies allemaal doen tijdens een verkoop. “Wraakroepend, vooral omdat de makelaars zelf doen alsof hun neus bloedt”, zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), die extra controles aankondigt.

Wie zijn huis of appartement verkoopt of verhuurt, kan een immomakelaar inschakelen om van de rompslomp af te zijn. Maar die makelaars overtreden massaal de wet, zo blijkt uit onderzoek van de Economische Inspectie.

“322 makelaars hebben een controle gekregen, en bij zes op de tien zijn één of meerdere inbreuken vastgesteld”, zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). “Dat is onrustwekkend, vooral omdat er ook ernstige inbreuken tussen zitten die nadelig zijn voor de consument. En omdat de sector zelf doet alsof zijn neus bloedt. Ik heb de beroepsvereniging een brief gestuurd na de controles, en ze lieten me weten dat ze niet inzien wat het probleem is. Ik heb ze uitgenodigd op mijn kabinet. Komt er geen oplossing, dan doen we extra controles.”

Bij één op de zeven makelaars was de totaalprijs niet duidelijk aangeduid. Vaak meldt een makelaar dat hij een vast percentage aanrekent, pakweg 3 procent van de verkoopsprijs. Met daar in kleine lettertjes onder dat daar nog 21 procent btw bij moet: het échte percentage is dus eigenlijk 3,63 procent. Als je huis verkocht wordt voor 275.000 euro, doet dat de makelaarskosten stijgen van 8.250 euro naar net geen 10.000 euro.

60 pv’s

Bij één op de vijf gecontroleerde makelaars was het niet duidelijk wat zijn opdracht nu eigenlijk precies is en welke diensten je krijgt voor je geld. “Nog eens één op de vijf overtrad de wet rond stilzwijgende verlenging”, zegt Peeters.

Als je als klant zelf de overeenkomst niet opzegt als het huis nog niet verkocht is, wordt die stilzwijgend verlengd. Maar ook dan heb je nog het recht om alsnog op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand. Maar dat wordt dus niet altijd nageleefd.

In totaal heeft de Inspectie 153 waarschuwingen gegeven en zijn zestig pv’s opgemaakt.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars zegt dat de cijfers van Kris Peeters “te vaag” zijn. “We willen meer duiding bij de exacte vaststellingen”, zegt woordvoerster Dorien Stevens. “ Wij sensibiliseren onze leden al sinds jaar en dag. We hopen ook dat de Inspectie ons de pv’s bezorgt, zodat wij onze leden kunnen vormen en sensibiliseren op basis van concrete vaststellingen en overtredingen.”