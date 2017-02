Zdenek Zeman boekt meteen succes met Pescara

Pescara heeft zondag op de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A voor het eerst dit seizoen gewonnen. Onder leiding van kersvers trainer Zdenek Zeman, donderdag aangesteld bij de rode lantaarn, won Pescara overtuigend met 5-0 van Genoa.

Zeman volgde de dinsdag ontslagen Massimo Oddo op bij Pescara. Oddo loodste de club uit de Abruzzen vorig seizoen opnieuw naar de Serie A. Dit seizoen kon Pesaca onder zijn leiding in 24 speeldagen echter niet winnen op het terrein, voor de groene tafel werd er wel een forfaitzege bekomen.

De 69-jarige Zeman werd terug naar de Abruzzen gehaald om de basis te leggen voor volgend seizoen. “Maar het is behoud is niet onmogelijk”, hield clubvoorzitter Daniele Sebastiani een slag om de arm.

Pescara verraste door na 24 competitieduels zonder zege plots verschroeiend uit te halen tegen Genao. De rode lantaarn werd geholpen door Orban, die zijn eigen doelman al in de vijfde minuut verschalkte. Nadien brachten Caprari (19. en 81.), Benali (31.) en Cerri (87.) de 5-0 forfaitcijfers op het scorebord. Het is meteen ook de eerste keer dit seizoen dat Pescara zijn netten ongeschonden houdt. De club blijft de hekkensluiter van de Serie A en heeft met 12 punten tien punten minder dan het veilige Empoli, 17e in de tussenstand.