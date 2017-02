De 24-jarige Amerikaan Ryan Harrison (ATP-62) heeft zondag in eigen land het met 642.750 dollar gedoteerde ATP-toernooi van Memphis (Tennessee) gewonnen. In de finale nam hij in 1 uur en 16 minuten met 6-1 en 6-4 de maat van de Georgiër Nikolaz Basilashvili (ATP-67).

Het is de eerste ATP-titel voor Harrison, die eerder ook nooit een finale speelde. De 24-jarige Basilashvili stond in zijn tweede finale. Vorig jaar was hij ook al runner-up in Kitzbühel.