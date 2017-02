Ongeval met drie wagens in Hasselt

Hasselt - Op de Gouverneur Verwilghensingel is omstreeks 22.15 uur een ongeval gebeurd. Drie auto's, een Volkswagen, Citroën en Mercedes, waren bij het ongeval betrokken.

De bestuurder van de Volkswagen ramde de Citroën, die op zijn beurt de Mercedes raakte. Een persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht, de toestand van de persoon is niet bekend. In de Citroën zat een peuter, die raakte niet gewond. De lichten op de Gouverneur Verwilghensingel werkten niet op het moment van het ongeval. De politie en brandweer waren ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. "Ik heb de Citroën niet zien aankomen", liet de bestuurder van de Volkswagen weten. "Het is in een fractie van een seconde gebeurd. Gelukkig stelt het kindje het goed. Een wagen is vervangbaar, een mensenleven niet."