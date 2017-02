Maaseik sluit reguliere competitie af als leider na zege tegen Borgworm

Brussel - Met nog één speeldag voor de boeg heeft Maaseik zich verzekerd van de eerste plaats in de EuroMillions Volley League. Om mathematisch zeker te zijn van de leidersplaats op het eind van de reguliere competitie volstonden twee punten voor de Limburgers op het veld van Borgworm. Uiteindelijk werd het 0-3, maar de thuisploeg bood wel stevig weerwerk in de tweede en derde set: 18-25, 24-26, 22-25.

Hekkensluiter Guibertin is er niet in geslaagd om tegen ploeg in vorm Menen te stunten. Menen klaarde de klus in drie sets (21-25, 18-25, 21-25) en houdt zo uitzicht op de top vier.

Maaseik heeft met één speeldag voor de boeg met 45 punten vijf punten voor op Roeselare (40). Dan volgen Aalst en Antwerpen (35), Menen (33), Haasrode Leuven (18), Gent (17), Amigos Zoersel (12), Borgworm (11) en Guibertin (9).