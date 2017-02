Genk speelt gelijk tegen Charleroi en doet zo slechte zaak in strijd om Play-off 1

Genk en Charleroi hebben de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel tegen Charleroi. Genk kwam nochtans op voorsprong met nog zeven minuten op de klok na een penalty van Trossard, maar nog geen drie minuten later jaste Marinos de gelijkmaker binnen. Genk doet een slechte zaak in de strijd om Play-off 1, mits winst had het namelijk over Charleroi naar een zesde plaats gesprongen.

Bij Racing Genk begonnen de verwachte elf aan de wedstrijd tegen Charleroi, dat betekende inclusief Leandro Trossard en Sander Berge. Charleroi deed het zonder Willems en Saglik, maar kon wel beroep doen op Baby en Harbaoui voorin.

De wedstrijd tussen Genk en Charleroi stond natuurlijk vol in het teken van Play-off 1 deelname. Voor de wedstrijd stond Charleroi op een zesde plaats met 43 punten, Genk stond één plaatsje lager met twee punten minder. Mits een zege deed Racing Genk dus haasje-over en stond het op die zo felbegeerde zesde plaats.

Brabec knockout

Genk nam dan ook snel de match in handen, maar het raakte maar moeilijk voorbij een goed georganiseerd Charleroi. Het eerste echte gevaar kwam dan ook niet verrassend na een stilstaande fase. Alejandro Pozuelo trapte een vrije trap maar nét naast het doel van Penneteau. Pozuelo was de meest aanwezige Genk-speler voor de rust, maar kreeg twee grote kansen niet voorbij de Charleroi-goalie. De Zebra’s zetten daar weinig tegenover, Benavente trapte de beste kans op Mathew Ryan.

Halfweg nog steeds 0-0, dus was het hopen op beterschap na de rust. De eerste opschudding was echter niet door een doelkans, maar door een pijnlijke blessure van Brabec. De Genkse verdediger kreeg de arm van doelman Penneteau ongelukkig maar vol in het gezicht en lag even knockout met een losse tand. De Tsjech had vooral last van zijn zicht, en werd even later uit voorzorg naar de kant gehaald.

Na twintig minuten in de tweede helft leek dan toch een doelpunt te vallen. Bedia duwde Uronen opzichtig tegen de grasmat in de zestien, Gumienny twijfelde geen seconde en wees naar de stip: strafschop voor Genk! Pozuelo nam zijn verantwoordelijkheid op, maar trapte iets te centraal. Penneteau bokste het leer weg, het Genkse feestje ging dus niet door.

Dol slot

Daarna ontsnapte Genk aan een bijna zeer ongelukkig doelpunt. Colley trapte de bal eerst tegen de binnenkant van de paal, Uronen trapte van aan de doellijn de bal maar net over het eigen doel. Comedy Capers in Genk, maar wel nog steeds 0-0. Zeven minuten voor tijd kregen de Limburgers een tweede penalty, ditmaal na hands van Dessoleil. Trossard stond eigenlijk offside bij de fase, maar mocht toch doorspelen. Hij ging zelf achter de bal staan, stuurde Penneteau naar de verkeerde kant en zorgde voor de belangrijke 1-0 voorsprong.

Lang kon Genk niet genieten van die voorsprong, meteen na het openingsdoelpunt ramde Marinos al prinsheerlijk de 1-1 gelijkmaker hoog in de netten. De Griekse invaller werd helemaal niets in de weg gelegd en liet Ryan geen schijn van een kans. Door dit gelijk