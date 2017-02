Thierry Neuville heerst in Legend Boucles van Bastogne

Bastogne / Longvilly / Noville (Lux.) / Villers-la-Bonne-Eau / Wardin -

Thierry Neuville heeft zondag op een dominante manier de Legend Boucles van Bastogne gewonnen. Over twee dagen toonde de Oostkantonner zich in zijn Porsche 911 beter dan team- en merkgenoot Bernard Munster, en Patrick Snijers in een Ford Escort MKII.