As - Vorige week kreeg de familie Coletti een brief aan van BAAN, met de beleefde vraag om 250 euro te betalen. Reden: de 14-jarige dochter had op het internet schoenen gekocht die niet origineel (lees: vervalst) waren.

Dochter Silke had het voorbeeld van een vriendin gevolgd. Die had al geregeld schoenen gekocht op de online-shop iOffer.com. “Dat was bij hen altijd goed gegaan”, zegt Silkes mama. “Dus ...