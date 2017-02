Inbreng van Tielemans bezorgt Anderlecht overwinning in Oostende

Anderlecht blijft in het spoor van Club Brugge, dankzij twee klasseflitsen van Youri Tielemans in de tweede helft. De youngster viel na een halfuur in en scoorde in zijn eerste tien minuten twee wonderlijke goals. Zo hielp hij paars-wit mee aan een duidelijke 1-4 zege bij Oostende.

Yves Vanderhaeghe had geen verrassingen in petto en stuurde de verwachte elf namen op het veld bij KV Oostende. Met Dimata voorin dus, en Africa Cup-winnaar Sebastien Siani op het middenveld. Voor de wedstrijd werd Siani gehuldigd, samen met Hugo Broos.

Foto: BELGA

René Weiler voerde daarentegen wel heel wat wissels door. Zeven wijzigingen om precies te zijn. Acheampong, nog de matchwinnaar tegen Zenit op donderdag met twee goals, moest terug plaatsnemen op de bank, naast Stanciu en Tielemans. Daardoor begon Sofiane Hanni in de basis.

Twee penaltyfases

De wedstrijd werd nog maar net op gang gefloten door Delferière of Oostende mocht al achtervolgen. Michiel Jonckheere verlengde ongelukkig de bal na een ingooi van Anderlecht, Chipciu dook de ruimte in en mocht alleen op doelman Dutoit af gaan. De Roemeen toonde zich echter niet zelfzuchtig en legde perfect af voor de goed gevolgde Hanni, die duwde al na één minuut en 52 seconden de 0-1 voorsprong voor paars-wit tegen de touwen.

Bijzonder veel volk had die snelle goal overigens gemist, want de supporters van Anderlecht hielden een protestactie tegen het bestuur en kwamen pas na een kwartier het stadion binnen. Die groep kon zich meteen opwinden, want na 18 minuten ging Andy Najar neer in de zestien van Oostende na een ingreep van El Ghanassy. De scheidsrechter wilde echter van geen penalty weten, maar floot er even later wél één aan de overkant. Musona trapte de bal tegen de borst en de elleboog van Hanni, Delferière twijfelde niet en legde het leer op de stip, ondanks stevig protest van Anderlecht...

De bewuse penaltyfase. Foto: Play Sports

Gelijkmaker KVO

Landry Dimata twijfelde niet vanop de stip en duwde de 1-1 gelijkmaker binnen. Zijn tiende al van het seizoen. Dat zagen ook Romelu en Jordan Lukaku, de broertjes kwamen hun ex-teams aanmoedigen aan de kust. Na de gelijkmaker ging het tempo wat naar beneden, de 1-1 halfweg was dan ook de logische tussenstand.

Anderlecht kwam uit de kleedkamer met één nieuwe naam, Weiler moest uit noodzaak Kara naar de kant halen voor Spajic. De sterkhouder achterin bleek nog niet helemaal fit na zijn knieblessure. Het was echter pas na de tweede wissel van paars-wit dat Anderlecht eindelijk wat schwung in het spel kreeg. Youri Tielemans kreeg nog net iets meer dan een half uur speeltijd, hij kwam in de plaats van Hanni.

Foto: Isosport

Klassevolle Tielemans

De jonge aanvoerder van Anderlecht haalde meteen zijn gram, nog geen tien minuten na zijn invalbeurt haalde hij heerlijk uit vanuit de tweede lijn, de bal verdween met een boogje heerlijk voorbij Dutoit in doel. 1-2 voor Anderlecht, maar nog was de honger van Tielemans niet gestild. Twee minuten later, slechts twee minuten later, haalde Tielemans opnieuw verwoestend uit. Opnieuw had Dutoit geen verhaal tegen de knal van Tielemans. De goalie van Oostende stond aan de grond genageld en zag hoe de bal met een schicht in zijn doel verdween.

Foto: Photo News

Oostende had geen verhaal meer tegen de klasseflitsen van Anderlecht en Tielemans en kwam niet meer terug. Integendeel, net bij het ingaan van de extra tijd legde Teodorczyk de 1-4 eindstand vast met een knappe volley. Door deze zege blijft Anderlecht gedeeld eerste, Oostende blijft vierde maar ziet KV Mechelen naderen tot op één punt.