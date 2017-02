Verdachte vluchtmisdrijf Alken verschijnt maandag voor de onderzoeksrechter

Alken - De 23-jarige verdachte van het dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Alken wordt maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Limburg zondagavond. Een 71-jarige man werd zondag rond 1.45 uur voor de ogen van zijn partner en een bevriend stel doodgereden. Via een tip van een kennis kon zondag de 23-jarige man uit Alken worden opgepakt. Hij was zondagochtend na de fatale klap nog gaan werken.

Een automobilist met een zwarte Skoda Fabia reed afgelopen nacht op de Steenweg vanuit Sint-Truiden richting Hasselt, toen de 71-jarige man met zijn partner en vrienden naar huis wandelde. Op een bepaald ogenblik week de twintiger van het rechtervak helemaal af naar de linkerzijde van de rijbaan, waar het groepje wandelde. De 71-jarige voetganger was na de klap vrijwel op slag dood. Op de plaats van de aanrijding lagen brokstukken, zoals een zijspiegel en glasscherven van het linkervoorlicht. Al snel wist de lokale politie dat men op zoek moest gaan naar een zwarte Skoda.

Na een tip uit de entourage van de verdachte kon de politie de jongeman zondag oppakken. Zijn beschadigd voertuig stond aan zijn woning in Alken. De schade kwam overeen met de brokstukken op de plaats van het ongeval en met de vaststellingen van de aanrijding. De twintiger moet na een nachtje cel maandag rond 7.30 uur bij de onderzoeksrechter in Tongeren verschijnen op verdenking van inbreuken op de verkeerswet en onopzettelijke doding in het verkeer met vluchtmisdrijf.

“Het motief waarom hij zo van zijn rijrichting afweek is niet bekend. De afgenomen alcohol- en drugstesten bleken negatief”, zegt Pieter Strauven, woordvoerder van het parket van Limburg zondagavond.