Pukkelpop lost eerste lading namen

Hasselt - Pukkelpop lost vandaag meer dan 70 namen van acts die van 16 tot en met 19 augustus op de wei in Kiewit komen spelen. Headliners zijn The xx, Mumford & Sons, Editors en Bastille. De eerste lading is erg divers qua genre en qua mix van oudere en nieuwe artiesten. Zo spelen PJ Harvey, Elbow, Interpol en The Flaming Lips zij aan zij met acts als Chance The Rapper en Migos. Tickets kopen kan vanaf woensdag 22 februari om 13 uur. De prijzen zijn hetzelfde als vorig jaar.

The xx zal – net als in 2013 – opnieuw de main stage afsluiten. Ze doen dat op de eerste volle festivaldag, donderdag 17 augustus. Editors speelt die dag voor The xx op het hoofdpodium als co-headliner. “En daarvoor zetten we Change The Rapper. Ik heb hem drie keer aan het werk gezien in de States en we denken op Pukkelpop dat hij zo’n hoge plek op het hoofdpodium verdiend,” zegt organisator Chokri Mahassine.

Pj Harvey speelt die dag op eigen verzoek ’s avonds in de Marquee en niet als afsluiter. Nog meer namen voor de donderdag zijn onder andere Ty Segall, Dave Clarke, Cypress Hill en Sigma. Interpol speelt die dag integraal hun debuutalbum ‘Turn On The Bright Lights’.

Op vrijdag is Bastille headliner, een stek die ze ook in 2015 in Kiewit al innamen. “Daarna sluiten we de avond dansbaar af met de electroswing van Parov Stelar. Vóór Bastille staat London Grammar op de main stage. De drie acts vormen samen een poppy line up. Bastille opnieuw als headliner zetten zag ik helemaal zitten nadat ik hun concert in het Sportpaleis had gezien,” zegt Chokri.

Elbow is die dag headliner in de Marquee. Nog namen op vrijdag zijn onder andere George Ezra, Mount Kimbie, The Flaming Lips en Perfume Genius.

Urban speelveld

“Zaterdag is Mumford & Sons dé headliner,” zegt Chokri. “Maar ook die dag sluiten we het festival traditioneel af met een danceact. Dit jaar doen we dat met een liveset van Flume.”

De Marquee belooft zaterdag een plek te worden voor gierende gitaren met onder andere At The Drive In en Rise Against. Nog namen op zaterdag zijn BADBADNOTGOOD, Car Seat Headrest, dance-broertjes Paul én Fritz Kalkbrenner en Migos. Die laatste act sluit aan bij andere verse urban-namen op de affiche, zoals Vince Staples en Denzel Curry. “De urban scene is momenteel een heel spannend muzikaal speelveld wat we met Pukkelpop goed willen opvolgen,” zegt Chokri.

Tickets niet duurder

De ticketverkoop start woensdag om 13 uur via www.pukkelpop.be en www.proximusgoformusic.be. Net als vorig jaar kost een combiticket 199 euro en een dagticket 99 euro, inclusief openbaar vervoer en camping. Ook de drank en eetbonnetjes blijven hetzelfde geprijsd: 2,5 euro per stuk in voorverkoop (mogelijk tot 31 juli) en drie euro per stuk op het terrein.

Kamperen kan ook net als vorig jaar op drie locaties: Camping Chill ( aan de overkant van het festivalterrein) voor festivalgangers met een combiticket. Camping Relax, op wandelafstand of bereikbaar met gratis shuttle voor festivalgangers met een dag- of combiticket. En camping Relax+ met meer luxe (aparte douches en toiletten, 24-uur receptie, lounge area…) maar die is dan ook betalend. Prijzen daarvan geeft Pukkelpop vandaag vrij op hun site. Of de indeling van het terrein al dan niet hetzelfde blijft als vorig jaar – toen voor het eerst met tien podia – wordt later bekendgemaakt.

Bekijk hier een overzicht van alle aangekondigde namen:

Donderdag

Amelie Lens

Ben Klock

Chance The Rapper

Cypress Hill

Dave Clarke

Denzel Curry

Editors

Gerd Janson b2b Prins Thomas

Intergalactic Lovers

Interpol

Joy Orbison

Kollektiv Turmstrasse

Len Faki

Mac DeMarco

Moderat

Petit Biscuit

PJ Harvey

Sigala

Sigma live

The Naked & Famous

The xx

Tornado Wallace

Ty Segall

Vince Staples

Watsky

Vrijdag

Bastille

Bjarki

Black Lips

Boys Noize live

Clean Bandit

Dan Shake

Elbow

Fakear

George Ezra

Julia Jacklin

London Grammar

Macky Gee

Mefjus feat. Maksim MC

Mind Against

Mount Kimbie

Mr Oizo

Oh Wonder

Oliver Heldens

Palace

Parov Stelar

Perfume Genius

RØDHÅD

Sevn Alias

The Flaming Lips

Tove Lo

Walking On Cars

What So Not

Zaterdag