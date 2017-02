Hazard antiheld bij Mönchengladbach met gemiste strafschop

Thorgan Hazard kende zondag niet zijn meest gelukkige dag. Onze landgenoot ging met Borussia Mönchengladbach onderuit tegen seizoensrevelatie RB Leizpig. Hazard kon op slag van rust zijn ploeg op gelijke hoogte brengen vanop de stip, maar verzuimde dat en miste. Leipzig won uiteindelijk met 1-3.

Forsberg had de bezoekers na een halfuur op voorsprong gebracht, maar vlak voor rust kon Borussia langszij komen. Keita gaf een strafschop weg, Hazard nam zijn verantwoordelijkheid. Onze landgenoot kon de elfmeter echter niet verzilveren, een tegenslag voor de thuisploeg.

Na de pauze profiteerde Leipzig daar optimaal van. De onvermijdelijke Werner verdubbelde de voorsprong. Tien minuten voor tijd zorgde Vestergaard voor de aansluitingstreffer, op aangeven van Hazard. Verder kwam Mönchengladbach echter niet meer.

In de stand kan het later op de dag Schalke nog over zich naar de tiende plaats zien springen, Leipzig blijft tweede op vijf punten van leider Bayern München.