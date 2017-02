Degrendele bezorgt België al vierde medaille op WB baanwielrennen in Cali

Nicky Degrendele behaalde zondagnacht brons op de Wereldbeker baanwielrennen in Cali, Colombia. Dat deed ze in het onderdeel keirin. Voor de Belgische delegatie is het al de vierde medaille, Lindsay De Vylder won zaterdag ook al zilver in het omnium, Lotte Kopecky won brons in het omnium bij de vrouwen en Robbe Ghys veroverde brons in de puntenkoers. Voor de Belgische delegatie is deze WB dan ook een succes te noemen...

De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) begon het omnium met een achtste plaats op de scratch en won daarna de temporace. In de afvalling eindigde hij als zesde, in de afsluitende puntenkoers werd hij derde. Met zijn totaalscore van 107 punten moest De Vylder enkel de Australiër Sam Welsford (128) voor zich dulden.

In de ploegenachtervolging voor vrouwen werd het Belgische kwartet (Lotte Kopecky, Gilke Croket, Annelies Dom en Kaat Van der Meulen) negende. Nicky Degrendele werd in de achtste finales van de sprint geklopt door de Duitse Emma Hinze, Van der Meulen finishte als achtste in de scratch.